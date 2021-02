Fondi Lega Serie A, ADL e Lotito contrari: sono i due presidenti ad aver già pagato stipendi

In primo piano la questione relativa ai Fondi della Lega Serie A. Oggi c'è la riunione decisiva per dare l'ok all'Operazione Project Goal con la creazione di una media comany e la cessione del 10% a Cvc, Adventi e Fsi per 1,7 miliardi di euro. A quanto pare, scrive Repubblica, non tutti i club sono disposti a dare il loro assenso. Tra questi, Napoli e Lazio. Il quotidiano scrive: "Le società più in salute non hanno intenzione di sacrificare il controllo della Lega, in cambio delle risorse dei fondi".