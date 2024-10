Formazione anti-Empoli dipenderà dai nazionali: Conte ha già una certezza

Il Napoli lavora a Castel Volturno senza 12 nazionali e proprio da loro dipenderanno le scelte di formazione che prenderà Antonio Conte in occasione della trasferta di Empoli, alla ripresa del campionato. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per ogni tipo di riflessione.

Tutto dipenderà dal rientro dei nazionali e dalle successive risposte del campo. Di sicuro Conte in questi giorni sta registrando, e non è una novità, le grandi motivazioni del gruppo e del solito Lukaku, che ha saltato la seconda convocazione di fila per ritrovare la miglior condizione fisica in sede".