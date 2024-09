Formazione anti-Juve: possibile conferma di chi ha giocato a Cagliari

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dei metodi di Antonio Conte

"Le sedute classiche lasciano tracce nel fisico, ma per arrivare lontano e avere gamba, non si fanno sconti". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dei metodi di Antonio Conte, che sta preparando con l'intero gruppo la sfida contro la Juventus in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium.

Sulla possibile formazione da schierare contro i bianconeri: "Si può anche aspettare, anche se quelli schierati nella trasferta di Cagliari possono essere decisamente in vantaggio. Sabato sera all’Allianz settore ospiti esaurito" si legge sulla rosea.