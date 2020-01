FOTO - Da Torino: "Iago Falque in uscita, Mazzarri aspetta Younes"

"Iago Falque in uscita, Mazzarri aspetta Younes". Titola così a pagina 35 La Stampa sul Torino e sui movimenti di mercato dei granata: "Iago Falque piace alla Spal (pronta la doppia operazione con Bonifazi a Ferrara a titolo definitivo). l'esterno d'attacco accetterebbe anche un trasferimento per sei mesi prima di tornare alla base dove ha un contratto fino al 2022. In caso di partenza si sbloccherebbe il mercato del Toro in entrata, con i fari puntati su Younes che il Napoli deve cedere per poter tesserare Lobotka (arriverebbe in prestito)".