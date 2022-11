FOTO - L'Equipe sul PSG secondo: "La vittoria dell'illusione. Ora sorteggio pericoloso"

Il Paris Saint Germain ha vinto a Torino contro la Juventus, ma non è bastato per chiudere al primo posto nel girone di Champions League

TuttoNapoli.net

Il Paris Saint Germain ha vinto a Torino contro la Juventus, ma non è bastato per chiudere al primo posto nel girone di Champions League, dato che il Benfica si è imposto con ben sei reti sul Maccabi Haifa. Quindi portoghesi primi e francesi che diventano la mina vagante passando come secondi.

L'Equipe titola: "La vittoria dell'illusione". Ora per il PSG il sorteggio può diventare pericoloso: Napoli, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid o Manchester City. Ma certamente anche per queste squadre evitare i parigini sarebbe tutto di guadagnato.