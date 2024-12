"Frana a ripetizione contro Pedro": la notte complicata di Juan Jesus nelle pagelle

vedi letture

Il difensore del Napoli è stato in costante difficoltà contro l'attacco biancoceleste in un match complicatissimo per gli uomini di Antonio Conte

Una serata no per Juan Jesus. Schiarato dal primo minuto coontro la Lazio, il difensore del Napoli è stato in costante difficoltà contro l'attacco biancoceleste in un match complicatissimo per gli uomini di Antonio Conte, sconfitti per 3-1 nella Capitale e quindi eliminati dalla Coppa Italia. "Capitano per una sera - scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola - ma è una di quelle complicate. Prova a mettere l’esperienza, ma soffre il passo a marce alte delle punte laziali. "Anche lui imbambolato dalla qualità della Lazio" analizza l'edizione odierna di Tuttosport. "Contro Pedro, che viaggia a velocità doppia di gambe e pensiero, frana a ripetizione - evidenzia il Corriere dello Sport - infilato alle spalle sul rigore e sul tacco del bis".

Per TMW, che comunque gli dà un voto insufficiente, il brasiliano è "il migliore della retroguardia, anche se sul secondo gol di Noslin viene beffato dal movimento di Pedro che lo mette fuori gioco con un colpo di tacco". Male anche per i colleghi di TuttoNapoli.net che invece hanno commentato: "Non mette il corpo su Zaccagni sull’azione del rigore. Morbido sul 3-1. La solita iattura".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

TuttoNapoli.net: 5