"Fuori dal gioco, inutile!". Lozano tra i peggiori per i quotidiani: "Andava sostituito prima..."

"Non si vede, è fuori dal gioco, inutile". Giudizi negativi per Hirving Lozano dopo la sconfitta contro la Juventus, come quello de La Gazzetta dello Sport: "Non c'era bisogno di aspettare il 54' per il cambio". Voto 5 dalla Rosea, così come da Tuttosport: "Si vede che è decisamente lontano dal miglior stato di forma". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport: "Non è ancora il messicano pre-infortunio e su Chiesa è scomposto e leggero".

I VOTI DI LOZANO:

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5

Tuttonapoli.net 5,5

Tuttomercatoweb.com 5