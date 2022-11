Fuorigioco semi-automatico, in Serie A da gennaio: subito il 4 o poco dopo?

Prove tecniche di fuorigioco semiautomatico, per tutti Saot, quello che si è già visto in Champions e che si sta vedendo al Mondiale.

Fuorigioco semi-automatico: a gennaio in Serie A, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che a Lissone, giovedì scorso, gli arbitri di Can A e B hanno cominciato a preparare la nuova tecnologia che non riguarda un chip nel pallone, ma la determinazione del fuorigioco tramite 10-12 telecamere per 50 frame al secondo: "Prove tecniche di fuorigioco semiautomatico, per tutti Saot, quello che si è già visto in Champions e che si sta vedendo al Mondiale. Se ne era parlato soprattutto dopo il caso-Candreva in Juventus-Salernitana: c’era chi avrebbe voluto partire ad ottobre ma il voler far bene le cose ha suggerito a tutti di aspettare un po’ di tempo. E il tempo giusto pare adesso. Alla ripresa: quindi ad inizio gennaio. E se non sarà il 4 (data dedicata alla sedicesima giornata) sarà poco dopo.