"Furbetti da fuori ci mettono pressione!", ma con chi ce l'aveva Conte? Ecco i nomi

"Questa pressione ce la porteremo fino alla fine e dovremo abituarci, deve essere una pressione positiva, tappandoci anche le orecchie su quello che si dice intorno. Qualche furbetto ce la vuole mettere da fuori, per coprire la propria squadra, ma fa parte del gioco". Così ieri in conferenza stampa Antonio Conte in merito alle pressioni che arrivano dall'esterno su un Napoli candidato allo Scudetto.

Con chi ce l'aveva l'allenatore salentino? Secondo il Corriere del Mezzogiorno non c'è dubbio: “Non fa nomi ma ricostruendo il vissuto mediatico delle ultime settimane, il riferimento sembra diretto soprattutto verso il mondo Juventus, con Giuntoli e Thiago Motta che hanno accreditato il Napoli tra i favoriti, costruito per lo scudetto”.