"Furbo lottatore al servizio della squadra": le pagelle di Osimhen

Non ha segnato, ma si è conquistato un calcio di rigore decisivo nel 2-0 contro l'Empoli. Per questo e non solo La Gazzetta dello Sport ha assegnato un 6,5 all'attaccante del Napoli Victor Osimhen: "La via per la porta è trafficata, ma non si abbatte, si mette a lavorare per la squadra e guadagna con astuzia il rigore della svolta". Stesso voto per Tuttosport e il Corriere dello Sport: "Luperto e Ismajli lo fronteggiano bene, sì, ma lui è Osi. L'irriducibile. Furbo lottatore al servizio della squadra".

Più generoso il Corriere della Sera, che lo valuta con un 7, proprio come TuttoNapoli: "La decide ancora lui, nel momento chiave, anticipando l'avversario e conquistandosi il calcetto che vale il rigore. Fino a quel momento non demerita, dannandosi spesso in mezzo a tre". Infine è da 7 per TMW: "Pur in una serata complicata si inventa il rigore che decide la partita: si avventa su un pallone che sembrava perso e guadagna un penalty pesantissimo".

I voti:

TMW: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7