Futuro Conte? Chiellini proverà a convincerlo a tornare alla Juve

vedi letture

Giorgio Chiellini, suo giocatore, proverà a convincere Conte a seguirlo alla Juventus il prossimo anno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Futuro in bilico per l'allenatore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2027. Ora la sua priorità è lo scudetto con il Napoli. Poi ci sarà il famoso incontro con De Laurentiis.

"Chiellini è tornato alla Juventus un anno fa dopo un’esperienza preziosissima negli Stati Uniti, riannodando quel filo indistruttibile che lo legherà per sempre alla sua Signora, e adesso è pronto per assumere un ruolo più di primo piano all’interno del club. Antonio Conte ha fatto diverse tappe dopo i 3 scudetti vinti in bianconero e ora sta lottando per il titolo al Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere altrove, magari proprio a Torino dove oltre a una casa di proprietà e tanti amici ha lasciato il cuore. Difficile fare pronostici con la stagione ancora in corso, l’unica certezza è che la Juventus ci proverà, perché dopo un anno complicato c’è assoluto bisogno di stabilità e di concretezza e Conte è l’uomo giusto per riportarla in alto. Di sicuro nessuno meglio di Chiello potrà provare a convincerlo dopo tanti anni (anche in Nazionale) passati insieme".