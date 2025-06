Futuro di Lucumi può complicare la pista Beukema: Bologna non vuole smembrare la difesa

Al Napoli, non è un mistero, piace molto anche Sam Beukema del Bologna ma non sarà facile strapparlo ai felsinei. La motivazione arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Rispetto a Ndoye sarà piuttosto complesso imbastire una trattativa a cifre ragionevoli, considerando che già il destino di Lucumi è legato a una clausola rescissoria (da 28 milioni) e il Bologna non ha intenzione di smembrare la difesa e di conseguenza la squadra.

Anche Beukema, però, qualche giorno fa ha commentato il mercato spiegando che se passerà un treno ambizioso, lui proverà a saltarci su. Il Napoli, per la cronaca, ha già incassato il gradimento totale del giocatore, ma il suo club vuole convincerlo a rinnovare - ovviamente ritoccando l’ingaggio - e nel frattempo lo valuta almeno 25 milioni d euro. Prima richiesta, sia chiaro. Sarà la solita, lunghissima estate".