Futuro Ospina, Spalletti lo vede bene: la situazione portieri

La dieta A governare la strategia di Aurelio De Laurentiis ci sono indubbiamente le riforme della Uefa a proposito del fair play finanziario. Si parla della nuova politica societaria sulla Gazzetta dello Sport e sulla necessità di abbassare il monte ingaggi per il Napoli.

"Già dalla prossima stagione la società campana deve contenere i costi degli ingaggi. Così si aspetta la fine del campionato per mettersi a tavolino e programmare il nuovo corso salariale. Rientra in questo canovaccio il portiere Ospina, forte di uno stipendio da quasi 4 milioni netti. Il colombiano farà sconti, per firmare oltre il 2022? Spalletti lo vede bene, ma potrebbe non bastare. Soprattutto perché il d.s. Cristiano Giuntoli sta dialogando con profitto (in contemporanea) con i rappresentanti del giovane Alex Meret, in scadenza tra poco più di un anno. Serve chiarezza fra i pali".