Gaetano 'finanzia' (in parte) Gilmour: la cifra per convincere il Brighton

"Il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro è al passo d’addio, condizione necessaria per permettere a Manna di chiudere un’altra operazione in entrata"

L’affondo azzurro per Gilmour sembra imminente, a maggior ragione dopo il sorpasso del Parma sul Cagliari per l’acquisto di Gaetano. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle manovre in mediana: "Il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro è al passo d’addio, condizione necessaria per permettere a Manna di chiudere un’altra operazione in entrata.

Gaetano dovrebbe essere ceduto nelle prossime ore per 8 milioni di euro più bonus, soldi che il Napoli reinvestirà per aumentare l’offerta per Billy Gilmour e chiudere l’affare con il Brighton entro questo fine settimana. E dunque dovrebbero bastare 13 milioni per dare a Conte il centrocampista moderno da alternare ai due titolarissimi dell’ultimo scudetto".