Foto Gaetano più lontano dal Parma, La Gazzetta di Parma: "Si complica l'affare"

Le parole rilasciate ai microfoni di Tmw dall'agente Mario Giuffredi su Gianluca Gaetano ("Per quanto mi riguarda se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli") trovano oggi conferma anche sulla prima pagina de La Gazzetta di Parma.

Per il fantasista di proprietà degli azzurri "si complica l'affare Gaetano" ribadisce il quotidiano in prima pagina aggiungendo poi che, intanto, il proprietario dei gialloblu Krause è in arrivo in città.