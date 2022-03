Garanzini su La Stampa: "Il Napoli ha sbagliato partita. Ci ha provato solo nel finale"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa ha analizzato la vittoria per 1-0 della Juventus in casa contro lo Spezia

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa ha analizzato la vittoria per 1-0 della Juventus in casa contro lo Spezia. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Non la miglior Juve di stagione, questo no. Ma il 14° risultato utile consecutivo di sicuro autorizza non solo l'obiettivo minimo dell'Europa che conta, ma anche quello che alla vigilia di questa striscia pareva non tanto un sogno quanto pura follia. Dipenderà anche e soprattutto da chi sta davanti: ma di sicuro sentirsi alle spalle una squadra come quella di Allegri non è una sensazione rassicurante e anche questo potrebbe pesare.

La vetta dista altri 7 punti perché il Milan ha vinto a Napoli, e sarebbero 8 se l'Inter vincesse il recupero di Bologna, ma i giochi sono riaperti perché in palio ne restano 30 e gli alti e bassi del trio di testa regnano sovrani. Quella di ieri per esempio aveva tutta l'aria della serata del Napoli, che ha invece molto semplicemente sbagliato partita provandoci sul serio soltanto nel finale".