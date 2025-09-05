Garcia, De Bruyne e il precedente con Kvara-Osimhen: tutto per affermare la propria autorità

vedi letture

Rudi Garcia ha tolto la fascia di capitano a Kevin De Bruyne nella nazionale belga. Una cosa che provò a fare anche a Napoli con Giovanni Di Lorenzo, come raccontato da La Repubblica. E non solo. L'allenatore francese entrò poi in rotta di collisione soprattutto con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, due colonne della squadra campione d’Italia. Le sostituzioni considerate punitive ai loro danni ebbero effetti devastanti sugli equilibri interni, incrinando la fiducia reciproca e alimentando tensioni destinate a lasciare strascichi.

Secondo Repubblica, proprio in quel periodo nacque il gelo tra Osimhen e il club azzurro, un distacco che con il tempo si è trasformato in un caso delicato di gestione contrattuale e di rapporti personali. La nuova decisione su De Bruyne, dunque, sembra confermare un tratto caratteristico della gestione Garcia: la volontà di affermare la propria autorità anche a costo di spaccare lo spogliatoio.