Garcia e la compagna cercano casa, scelta la zona: priorità alla vicinanza al Centro Sportivo

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Rudi Garcia cerca casa con una certa urgenza, considerata la dolce attesa della compagna Francesca Brienza. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"L’aspetto prioritario da sistemare riguarda la dimensione privata, o meglio quella domestica, in senso letterale. Garcia ha visitato diverse abitazioni nella zona di Pozzuoli, non troppo distante dal centro sportivo, e dovrà scegliere in quale stabilirsi insieme alla compagna, Francesca Brienza. La giornalista peraltro è in dolce attesa, un altro fattore da considerare nelle valutazioni. Il processo di selezione presumibilmente non andrà oltre la fine del mese".