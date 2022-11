Garlando sulla Gazzetta: "Sorteggio Napoli? Non sarà una passeggiata, ma si può passare turno"

Il giornalista Luigi Garlando ha scritto su La Gazzetta dello Sport dei sorteggi Champions League per le italiane

Il giornalista Luigi Garlando ha scritto su La Gazzetta dello Sport dei sorteggi Champions League per le italiane: “Tre squadre di Serie A ai quarti di Champions riporterebbero indietro il calendario al glorioso 2006, quando non solo partecipavamo al mondiale, ma lo vincevamo. È dalla Champions 2005-06 infatti che non infiliamo tre club tra i primi otto d’Europa. […] Per Napoli, Milan e Inter non sarà una passeggiata, ma si può fare. E poi con due big eliminate, ancora meglio. Ci crediamo. Ne abbiamo bisogno per non sentirci più quelli eliminati dalla Macedonia”.