Gasp-ADL, il matrimonio non s'ha da fare: piace da 13 anni, ma l'affare salta sempre

vedi letture

Il Napoli e Gian Piero Gasperini si sono più volte toccati, sfiorati, ma poi non si sono mai presi. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Conte è sempre stato la prima scelta, Gasperini piace a De Laurentiis, dai tempi del dietrofront del 2011, quando poi rimase Mazzarri. Questo matrimonio non s’ha da fare, ha deciso il destino. Gasp ha vinto l’Europa League, è rimasto a Bergamo e domenica a Fuorigrotta staccherà quota 402 gare sulla panchina dell’Atalanta che ha cambiato dimensione con lui, diventando realtà di spessore internazionale, apprezzata in tutto il mondo.

È un percorso lungo che nel corso degli anni ha raccolto l’attenzione di De Laurentiis, storicamente affascinato dagli allenatori che riescono a superare i più ricchi attraverso il lavoro, generare plusvalenze valorizzando i giocatori".