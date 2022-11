Gasperini prepara una gabbia anche per Kvaratskhelia: indicazioni a due nerazzurri

Rafael Toloi e Hans Hateboer, toccherà a loro provare a fermare Khvicha Kvaratskhelia. Il

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Toloi e Hans Hateboer, toccherà a loro provare a fermare Khvicha Kvaratskhelia. Il capitano dell'Atalanta si occuperà del georgiano domani contro il Napoli, in prima persona, ma con l'aiuto del compagno. Può essere l'alleato migliore per ridurre il raggio d’azione del georgiano, iniziando in zone meno minate le operazioni di disinnesco.