Gattuso, appena 24 allenamenti: ne servono 40 per avere quella corsa di cui ha bisogno

"L'obiettivo è domani" dice Gattuso, sapendo che il Napoli non può permettersi di programmare oltre l'odierno. Step by step per l'allenatore, arrivato al 24esimo allenatore e - riferisce Tuttosport - che ha necessità di arrivare a 40 sedute per vedere la squadra correre, aggredire e recuperare come lui vorrebbe. Ora c'è da stringere i denti per provare a battere la Fiorentina e riconquistare il San Paolo.