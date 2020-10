Gattuso cambia rispetto al Milan: non vuole mollare nulla neppure in Europa

Chi credeva nel turnover rimarrà deluso. Rino Gattuso non ha alcuna intenzione di modificare del tutto l'undici che scenderà in campo contro l'Az Alkmaar. L'edizione odierna fa sapere che il tecnico del Napoli non farà come al Milan, non cambierà per intero o quasi la squadra. Intende non mollare, sa di avere a disposizione un organico forte e lo sfrutterà, scrive Tuttosport, per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Anche in Europa.