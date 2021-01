Gattuso conferma la restaurazione del 4-3-3: è il modulo che garantisce più certezze

L'edizione di Napoli de La Repubblica analizza il momento della compagine azzurra e del possibile modulo che Gattuso sceglierà per la sfida col Parma: "Il Napoli accelera col 4-3-3", si legge. E poi ancora: "Niente più 4-2-3-1, dunque, ma di nuovo quel 4-3-3 che garantisce maggiori certezze. Demme sarà il punto di riferimento centrale davanti al reparto arretrato (Ospina in porta, Manolas e Koulibaly in mezzo, Di Lorenzo e Rui sugli esterni), Zielinski ed Elmas giocheranno più avanzati e trasformeranno l’abito tattico in un 4-1-4-1. L’escluso eccellente sarà ancora una volta Bakayoko, apparso tra i peggiori contro l’Hellas Verona".