Gattuso confida nella maturità di Insigne: giocare a Barcellona non in condizione sarebbe un suicidio

Il tema principale di questa lunga vigilia di Barcellona-Napoli, in casa azzurri, non può che essere il possibile recupero di Lorenzo Insigne. Secondo La Repubblica, il capitano farà di tutto per essere titolare al Camp Nou, ma ovviamente a decidere sarà Rino Gattuso e lo staff. L'allenatore azzurro confida nel senso di responsabilità dell'esterno di Frattamaggiore e sa che giocare con un giocatore non in condizione sarebbe un suicidio, pertanto sceglierà una formazione in salute dopo aver parlato in prima persona con Insigne.