Gattuso-Conte, quante sfide da calciatori: l'ultimo precedente favorevole a Ringhio

Sfida in panchina dopo tante sfide in campo. Napoli-Inter metterà di fronte Rino Gattuso ed Antonio Conte, che da giocatori hanno avuto modo di affrontarsi in 6 occasioni in passato, con un bilancio perfettamente in equilibrio: 2 vittorie per Ringhio, 2 pareggi e 2 vittorie per Conte.

La prima sfida risale ad un Salernitana-Juventus del 1999, quando un Gattuso agli esordi riuscì a battere con la Salernitana la Juve di Conte. L’ultimo precedente è del 2004 ed a vincerlo era stato Gattuso: era il 14 marzo del 2004, con il Milan che batteva la Juve 3 a 1.