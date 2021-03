Gattuso detiene un record da allenatore del Milan: mai così pochi infortuni come quell'anno

Per Rino Gattuso Milan-Napoli non è una partita come tutte le altre. Ringhio ha fatto la storia rossonera, da calciatore soprattutto, ma anche da allenatore. A Milanello il suo ricordo è sempre presente, come scrive Tuttosport che ricorda anche la forte stima che da quelle parti si nutre per lui e il suo staff tecnico. Nella stagione 2018/19 Gattuso chiude l'annata col record di minor numero di infortuni muscolari nelle ultime dieci stagioni al Milan.