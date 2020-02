Gattuso è pronto a mettere da parte le tensioni con Allan ad una condizione

Prezioso in tantissime occasioni nel corso della sua esperienza al Napoli, comprese un paio di partite in questa stagione, Allan non ha raggiunto uno stato di forma accettabile dopo il viaggio in Brasile di gennaio per andare a conoscere sua figlia. E' da qui che nasce la tensione con Rino Gattuso, che l'ha escluso dalla trasferta di Cagliari, ma potrebbe tornare sui suoi passi, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Allan è rientrato a fine mese ma non ha ancora raggiunto un buon livello di condizione, così nasce l’attrito con Gattuso, pronto a mettere da parte le tensioni attendendo il suo prezioso recupero".