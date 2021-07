Gattuso fermo ai box: ha fatto una confessione agli amici

Rino Gattuso ed un'estate che lo vede ai box, dopo il clamoroso addio alla Fiorentina. Si parla dell'ex tecnico del Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Oggi Gattuso deve accontentarsi di seguire il calcio da innamorato del pallone. Ha allungato le vacanze. Ma questo non è certo motivo di gioia. Anche la presentazione del nuovo calendario di Serie A è stata una coltellata al cuore. L’ex tecnico del Napoli non si è mai sentito a suo agio nel ruolo di chi deve aspettare che un collega vada in difficoltà.

Non a caso ad alcuni amici ha confidato che gli piacerebbe vivere un’esperienza alla guida di una Nazionale. I prossimi mondiali sono praticamente dietro l’angolo. Potrebbe iniziare subito un nuovo lavoro. Ripartendo quasi da zero ma questo non l‘ha mai spaventato. Lo infastidisce di più il cellulare che non squilla.