Gattuso, girone di ritorno da record: solo Sarri fece meglio in due occasioni

Rino Gattuso ha trovato la chiave per il successo del suo Napoli nel girone di ritorno. L'andamento è stato da record, come racconta oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "La squadra di Gattuso guarda alle più belle esperienze recenti e cerca d’inserirsi nelle soddisfazioni dei record. Con la vittoria contro il Verona, che varrebbe il prestigio della Champions, il Napoli chiuderebbe il girone di ritorno a 45 punti. Soltanto Sarri è riuscito a far meglio nella seconda parte della stagione 2016-17 e nel girone d’andata dell’annata successiva, quella dei 91 punti, con 48 accumulati nella prima parte del campionato laureandosi campione d’inverno".