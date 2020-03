Gattuso ha già conquistato la conferma: né lui né il Napoli pensano alla separazione

Due settimane fa Aurelio De Laurentiis ha rinnovato la stima a Rino Gattuso, facendogli intendere che la conferma per l'anno prossimo è scontata. Nella sua edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno parla così del futuro del tecnico: "Rino Gattuso confermato, al di là della doppia clausola che c’è nel suo contratto: una per lui e l’altra per il club. Due date: 30 aprile il termine in cui l’allenatore potrebbe recedere dal contratto e 10 giugno, termine in cui potrebbe essere il club a decidere per la risoluzione. Date che naturalmente non hanno mai avuto troppo valore (visti i risultati che Gattuso è riuscito ad ottenere finora) ma che oggi sono addirittura virtuali".