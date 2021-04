Gattuso ha martellato i suoi: spunta un messaggio trasmesso alla squadra

Grande carica di Gattuso in vista della sfida all'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ecco Gattuso - concentratissimo sul campionato, senza pensare al suo futuro lontano da Napoli - ha martellato i ragazzi spiegando che non basterà giocar bene contro una squadra solida: l’Inter è capace di farti gol in qualsiasi momento. In questi giorni ha provato soluzioni d’attacco nuove per cercare di superare la muraglia nerazzurra".