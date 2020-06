Gattuso ha un solo dubbio di formazione: confermata rifinitura al San Paolo

Sembra ormai decisa la formazione che Gattuso schiererà contro l'Inter: sarà 4-3-3 con i titolarissimi e qualche dubbio, come in attacco. Il ballottaggio è tra Politano e Callejon. Mertens e Insigne completeranno il reparto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che alla fine la rifinitura di venerdì potrebbe davvero andare in scena allo stadio San Paolo. Un modo per ritrovare confidenza con l'erbetta del proprio campo a distanza di oltre tre mesi dall'ultima volta.