Gattuso il mediatore: tecnico primo sponsor per la conferma di Mertens

Tutti spingono per la permanenza di Dries Mertens. Anche l’edizione odierna di Repubblica parla del futuro del belga, alle prese con l’annosa questione del rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2020.

Secondo quanto scrive il quotidiano, anche Rino Gattuso sta effettuando un grande lavoro di mediazione in questa fase delicata, con il mister che viene definito ‘primo sponsor per la conferma del bomber’. Si legge che ‘al fianco del mister sono schierati pure compagni e tifosi, ma il presidente non ama tuttavia le pressioni e non parteciperà ad aste”.