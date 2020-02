Gattuso, ossessione Mertens: chiede ogni giorno novità a Giuntoli

Dries Mertens in cima ai pensieri di Rino Gattuso. Il futuro dell'attaccante belga resta argomento prioritario in casa Napoli, per un contratto in scadenza che il Napoli vorrebbe rinnovare. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, Gattuso chiede quotidianamente novità al direttore sportivo Giuntoli, che lavora per trovare l'intesa con il calciatore che con Marek Hamsik ha segnato più reti (121) nella storia azzurra.