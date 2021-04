Gattuso recupera due azzurri, ma non Ospina: in porta tocca ancora a Meret

Il Napoli tra due giorni sfiderà il Cagliari al Maradona e Rino Gattuso recupererà due pedine importanti, ma non David Ospina, ancora infortunato. lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso recupera Fabian Ruiz dal mal di schiena, torna Manolas dopo la squalifica mentre Ospina lavora ancora a parte e potrebbe farcela al massimo per la panchina. In palestra anche Lobotka, vittima di un lieve stato influenzale. In porta toccherà a Meret mentre in attacco bisognerà sciogliere l’eterno duello, il dubbio tra la qualità dei colpi di Mertens o l’esplosività di Osimhen".