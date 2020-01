Gattuso rimandato dai quotidiani: "Napoli con più ritmo e aggressività, ma non è squadra"

Il Napoli perde ma Rino Gattuso fa un buon lavoro. Per questo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo 'premia' col 6 in pagella: "La squadra ha più ritmo e aggressività e il merito è tutto suo. Ma nella fase difensiva troppi errori, soprattutto individuali. Non che avesse grandi alternative, ma Di Lorenzo su Lukaku..." si legge.

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport: "Chiude col doppio centravanti, con due attaccanti sugli esterni e Callejon terzino, ma è tutto inutile. La squadra continua a non ritrovare se stessa".

Bocciatura totale per il Corriere della Sera, voto 5: "Il secondo ko di fila in casa è figlio di tre errori individuali. Il risultato lo travolge, il Napoli sta male, ma non gioca da squadra allo sbando".

Voto 5.5 per il quotidiano Tuttosport: "Seconda partita al San Paolo e secondo ko, anche stavolta condito da errori clamorosi dei suoi. Per rianimare il Napoli c’è molto da fare, ma lui è l’ultimo colpevole".