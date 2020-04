Gattuso sempre in contatto con la squadra via Whatsapp: scherzi e lavoro da casa

Il Napoli lavora in smart working, come tanti italiani in questo periodo: allenamenti da casa, seguendo le tabelle dello staff tecnico. Gennaro Gattuso è sempre in contatto con la squadra, sia dal gruppo WhatsApp che per telefono e videochiamate, sente tutti e tutti si sentono e scherzano tra loro, come più o meno in tempi normali, cioè nel lavoro quotidiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.