Gattuso sente puzza di trappola: il Verona sarà motivato per una ragione precisa

Il Napoli è pronto a sfidare l'Hellas Verona domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona e vincendo conquisterebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Ma Rino Gattuso non si fida della banda di Juric, come scrive Tuttosport: "Battere il Verona, sì, ma sarà meno semplice di quanto possa sembrare. Gattuso sente puzza di trappola, perché tutti i calciatori dell’Hellas vogliono mettersi in mostra agli occhi delle squadre che potrebbero nutrire un interesse nei loro confronti".