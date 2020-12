Gattuso soddisfatto di Ghoulam: complimenti dopo la prova col Rijeka e stasera ancora dal 1'

Sette giorni fa Faouzi Ghoulam è tornato titolare contro il Rijeka e la sua prestazione è stata positiva, al punto da essere inserito anche in diverse Top 11 della scorsa giornata d'Europa League. Come riferito da La Repubblica, l'ottima prova gli è valsa anche i complimenti di Rino Gattuso, intenzionato a schierarlo anche oggi. L'obiettivo dell'ex Saint-Etienne - si legge - è ritrovare continuità e minutaggio per guadagnare considerazione anche in campionato.