Gattuso sorride: con l'AZ ritrova due elementi fondamentali

Due ritorni importanti per Rino Gattuso in vista della sfida di Europa League sul campo dell'Az. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che scerive: "Tornerà Bakayoko dopo aver scontato la squalifica in campionato, recuperato pure il portiere Ospina" si legge il quotidiano. Da capire, dunque, come Gattuso vorrà gestire questi ritorni, anche in ottica della sfida di domenica contro il Crotone.