Gattuso studia come fermare Ibra: nessuna marcatura a uomo, in due saranno fondamentali

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta delle strategie di Gattuso per fermare domenica l'amico Ibrahimovic. Si legge: "Domenica non sarà una guerra, Rino non farà sentire il fiato sul collo al suo amico, nemico per una sera, perché non intende marcarlo a uomo, almeno quando girerà a largo dall’area. Due soprattutto gli uomini importanti per la fase difensiva. Manolas che andrà a contrastare in elevazione lo svedese sulla palla lunga che arriva da dietro, e Bakayoko che dovrà essere intelligente a chiudere le zone nella trequarti, dove Ibra cercherà spazi per le sue giocate. E poi a chiudere ci sarà sempre pronto Koulibaly".