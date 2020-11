Gattuso vuole il rinnovo di Hysaj, si lavora per l'intesa: la situazione

Il Napoli deve risolvere pure la questione Hysaj: a giugno si svincola a parametro zero, ma è stato protagonista di un ottimo avvio di campionato. Si parla del contratto dell'albanese sull'edizione odierna di Repubbliuca, con il club azzurro che vuole trovare un'intesa per rinnovare l'accordo in scadenza nel giugno 2021: "È di fatto diventato titolare. Può giocare sia a sinistra che a destra e il club azzurro sta lavorando a un rinnovo in extremis per non perdere un elemento prezioso, tornato importante con Gattuso che dunque non vorrebbe perderlo in futuro. Le prossime settimane saranno decisive. Il Napoli lavora su tanti fronti e valuta un acquisto di qualità per blindare l’alta classifica.