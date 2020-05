Gazzetta - ADL pronto a cedere Koulibaly: già pronti 30 mln per il sostituto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pronto a valutare le offerte per Kalidou Koulibaly in estate, partendo da una base di 100 milioni di euro. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il Napoli sarà pronto a valutare offerte anche da 70-80 milioni.

A tal proposito la rosea spiega che il club partenopeo ha già individuato il sostituto: pronta l’offerta da 30 milioni per strappare Milenkovic alla Fiorentina.