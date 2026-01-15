Gazzetta - Altro che Inter, ora i rivali del Napoli sono Roma e Juve per la Champions

vedi letture

"Più che l'Inter per lo scudetto, i rivali del Napoli sembrano ora Juve e Roma per la Champions". Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che commenta la prova del Napoli di ieri contro il Parma e fa il punto della situazione sulla classifica di Serie A.

"Tre punti in una settimana contro Verona, Inter e Parma rovesciano una classifica ancora tutta da scrivere a metà campionato, ma adesso un po' preoccupante precipitando a -6. Della grande reazione di San Siro, della personalità strabordante contro i nerazzurri, s'era visto già poco contro il Verona. Ma li almeno c'erano stati segnali di vita nell'assalto finale. Contro il Parma lo 0-0 è scivolato via tra le mani, minuto dopo minuto, con la sensazione sempre più forte che niente avrebbe fatto saltare il catenaccio di Cuesta".