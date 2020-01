Gazzetta attacca Gattuso: "Scelte discutibili, perché Luperto a sinistra?"

Gennaro Gattuso finisce nel mirino della critica e non potrebbe essere altrimenti visto il suo score da quand'è sulla panchina del Napoli. La sua è una media da retrocessione: 3 punti su 15 totali a disposizione, addirittura un solo successo in cinque partite. E adesso ci si mette anche con qualche decisione discutibile, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Può starci l’attenuante dell’assenza di Koulibaly in difesa, ma dovrebbe spiegare, Gattuso, che cosa ha significato schierare Luperto sulla fascia sinistra per poi riportarlo al fianco di Manolas dopo 30 minuti e tanta sofferenza. Certe scelte restano discutibili, a prescindere".