Gazzetta attacca: "Mica puoi pensare di affrontare Messi con questi svarioni difensivi?

“La notizia negativa per Gattuso è che la squadra subisce gol per la settima partita consecutiva, dalla ripresa il Napoli non ha preso gol solo nella finale di Coppa Italia e a Verona". Si sofferma sulle difficoltà difensive del Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che all'indomani del match con l'Udinese scrive: "In quella subita da De Paul c’è un movimento sbagliato della linea difensiva e della mediana, che accompagna poco. Se poi aggiungiamo che Ospina risulta il migliore in campo e Koulibaly salva un altro gol, la situazione si fa assai critica. Errori che sicuramente non tranquillizzano l’allenatore guardando al Barcellona. Mica puoi pensare di finire il campionato con svarioni di questo genere e poi andare ad affrontare Messi & Company”