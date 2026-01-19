Gazzetta avverte Conte: "Inimmaginabile che i campioni d’Italia non entrino tra le prime 24 d’Europa"

vedi letture

"C’è da capire quanto Conte tenga alla Champions, quanto la ritenga sacrificabile sull’altare del campionato, ma l’eliminazione subitanea, dopo la prima fase, sarebbe un flop notevole". Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della delicata sfida che attende gli azzurri in terra danese.

"Non è immaginabile che la squadra campione d’Italia in carica non entri tra le prime 24 d’Europa. In Champions, il Napoli paga il rendimento negativo fuori casa. Tre sconfitte su tre viaggi: il 2-0 a Manchester contro il City rientra nella normalità delle cose; il 6-2 di Eindhoven contro il Psv è stata un’umiliazione; il 2-0 di Lisbona contro il Benfica ha colpito per la passività e la rassegnazione. La quarta trasferta è la più facile, il Copenaghen è quinto nel campionato danese, ma è un pensiero sbagliato, sottostimare l’avversario sarebbe il modo peggiore per affrontarlo.