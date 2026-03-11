Vergara, retroscena Gattuso: "Tra i primi a chiamarlo dopo l'infortunio"

vedi letture

L’infortunio di Antonio Vergara costringerà infatti il talento azzurro a restare lontano dal campo per diverse settimane, privando Antonio Conte di una pedina importante nella fase finale del campionato. Come evidenzia Repubblica, lo stop impedirà al giocatore di essere disponibile per diversi appuntamenti cruciali. Il quotidiano sottolinea che “oltre alle prossime sfide contro Lecce (sabato al Maradona, ore 18) e Cagliari, dunque, il talento di Frattaminore dovrà saltare come minimo pure la super sfida di Pasquetta contro il Milan a Fuorigrotta”.

Retroscena Gattuso-Vergara

L’infortunio pesa anche sul piano personale per il giovane azzurro. Vergara, infatti, sperava di essere convocato in Nazionale per gli spareggi mondiali di fine mese. Repubblica ricorda che “al di là del comprensibile e forte rammarico per aver perso l'occasione di essere convocato dalla Nazionale per gli spareggi Mondiali di fine mese”, il giocatore resta comunque nel radar dello staff azzurro.

Il commissario tecnico Rino Gattuso ha infatti seguito da vicino l’evoluzione della situazione. Secondo il quotidiano “Rino Gattuso è stato tra i primi a informarsi sulle condizioni di Vergara, a cui ha dato appuntamento al telefono per le prossime partite dell'Italia”.