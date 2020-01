Gazzetta - Blitz di Giuntoli a Madrid per Lobotka! Visite e ufficialità per il regista

Cristiano Giuntoli partirà stamattina per raggiungere Madrid dove incontrerà i dirigenti del Celta Vigo per definire l’operazione che porterà prestissimo Stanislav Lobotka a Napoli. L'annuncio arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il direttore sportivo azzurro abbia avuto l'ok di Aurelio De Laurentiis che vuole mettere il centrocampista a disposizione di Gattuso già per l’inizio della prossima settimana.

L'offerta del Napoli è un prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto a giugno (17) per un totale di 20 milioni di euro e l’impegno di Giuntoli è quello di rientrare a Napoli con lo stesso Lobotka per fargli sostenere le visite mediche a Villa Stuart. Con il giocatore - si legge sul quotidiano- c’è l’accordo, percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni.